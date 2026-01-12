Зрелище получилось по‑настоящему сказочным.

Волшебная зимняя сцена развернулась в Суженском охотничьем хозяйстве под Суздалем: государственный охотничий инспектор во время рейда запечатлел многочисленное стадо пятнистых оленей. Животные собрались на подкормочной площадке — зрелище получилось по‑настоящему сказочным.а за 2025 год, в Суздальском муниципальном округе обитает 861 особь пятнистого оленя. Основные места их проживания — Суженское и Печугское охотничьи хозяйства.Пятнистые олени — не просто красивые животные, но и важная часть экосистемы региона. Регулярные рейды инспекторов и организация подкормочных площадок помогают поддерживать стабильную популяцию и следить за благополучием зверей в зимний период.