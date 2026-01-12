В новогодние каникулы ретропоезд на паровозной тяге Владимир – Гусь-Хрустальный перевёз более тысячи туристов. Заключительная поездка состоялась 11 января, а всего состав совершил 9 рейсов.

В новогодние каникулы ретропоезд на паровозной тяге Владимир – Гусь-Хрустальный перевёз более тысячи туристов. Заключительная поездка состоялась 11 января, а всего состав совершил 9 рейсов. Во главе ретропоезда – старинный паровоз серии Л, а в его составе – современные комфортабельные вагоны, которые оснащены кондиционерами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и