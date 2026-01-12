В городе Радужный возбуждено уголовное дело об убийстве 41-летнего местного жителя. В совершении преступления обвиняют его бывшую супругу. Она уже заключена под стражу по решению суда,

В городе Радужный возбуждено уголовное дело об убийстве 41-летнего местного жителя. В совершении преступления обвиняют его бывшую супругу. Она уже заключена под стражу по решению суда, сообщили в пресс-службе регионального СК. Как установило следствие, мужчина пришёл в гости к бывшей жене 1 января 2026 года. Несмотря на развод, пара продолжала общаться из-за общего ребёнка. На