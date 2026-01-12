26‑летний местный житель может лишиться мопеда.

В Вязниках готовится к рассмотрению громкое дело: 26‑летний местный житель может лишиться мопеда и сесть в тюрьму за повторное вождение в нетрезвом виде.В октябре 2025 года мужчина выпил три бутылки пива и решил доехать на мопеде MOTOLAND ACTIVE до ближайшего магазина. Его план прервали сотрудники Госавтоинспекции: на улице Пушкинской в поселке Октябрьский транспортное средство остановили, а освидетельствование подтвердило — водитель пьян.Это не первый подобный проступок мужчины, в прокуратуре. Еще в мае 2022 года его признавали виновным в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на наказание, он снова сел за руль после выпитого.Заместителю Вязниковского межрайонного прокурора уже утверждено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Мужчина полностью признал вину.