Владимир продолжает отражать удар циклона «Фрэнсис». За несколько дней стихия обрушила на город более месячного объема осадков — и городские службы работают в режиме нон‑стоп, чтобы вернуть улицам привычный облик.Сейчас на расчистку Владимира вышли около 100 единиц снегоуборочной техники и почти 90 дорожных рабочих. Уборка идет во всех районах, включая отдаленные микрорайоны, в администрации города.Коммунальщики расчищают дороги и тротуары, очищают остановки общественного транспорта, приводят в порядок подходы к пешеходным переходам и социальным объектам, убирают снег с мостов, путепроводов и лестниц.За сутки 10 января из города вывезли рекордные 10 000 кубометров снега. Ночью на улицах работали около 80 единиц техники.Но есть и серьезная проблема — припаркованные во дворах автомобили. Из‑за них массивные погрузчики и тракторы не могут проехать по узким проездам. Управляющие компании призывают жителей помочь в уборке: на время работы спецтехники нужно переставить или отогнать машины.