Во Владимире в ночь на понедельник, 12 января, 61 единица спецтехники вместе с дежурными бригадами вышла на расчистку.За ночь успели освободили «артерии» города. Погрузчики и самосвалы прочистили ключевые магистрали: улицы Большую Московскую, Большую Нижегородскую, Горького и Мира. Весь собранный снег сразу вывозят на снегосвалку.Также работы прошли на улицах Краснознамённой, Никитской, Менделеева, Столетовых, Осьмова, Володарского и Больших Ременниках, а также в Манежном тупике.Расчищены парковки в Октябрьском районе, площадь у ЦНТИ и подъезд к школе № 26.Грейдеры трудились в Мосино, Спасском и Немцово. В Немцово уборка еще продолжается.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .