Сотрудников «Центра управления городскими дорогами», которые убирали снег во Владимире в ночь с 11 на 12 января, сменил новый состав муниципального предприятия. С раннего утра к расчистке

Сотрудников «Центра управления городскими дорогами», которые убирали снег во Владимире в ночь с 11 на 12 января, сменил новый состав муниципального предприятия. С раннего утра к расчистке улиц от снега приступили 89 рабочих ручной уборки и 98 единиц снегоуборочной техники. Снежные массы убирают не только с дорог и тротуаров, но и с остановок общественного транспорта,