Из-за обильных снегопадов в некоторых районах области отмечаются перебои с электроснабжением. Осадки провоцируют падение многометровых деревьев на линии электропередачи, обрывы проводов и излом изоляции и арматуры. Временные сбои электроснабжения наблюдаются в основном в населённых пунктах Гусь-Хрустального и Меленковского районов, сообщают в пресс-службе «Владимирэнерго». К устранению последствий привлечены 25 бригад компании: 86 специалистов, 37 единиц спецтехники.