Во Владимирской области до суда дошло уголовное дело о крупном мошенничестве. 22‑летний уроженец Ленинградской области обвиняется в том, что помог телефонным мошенникам похитить у жительницы Киржача почти 900 тысяч рублей.В октябре 2025 года молодой человек откликнулся на предложение о работе в Telegram‑канале. Ему предложили забирать деньги у обманутых граждан и отвозить их в криптообменник в «Москва‑Сити», подробности в прокуратуре.Пенсионерке позвонили уже от имени представителей ФСБ и «Комитета банковского надзора». Женщине заявили, что в банке действует преступник, который крадет деньги клиентов, используя их личные данные. Чтобы «спасти» сбережения, нужно снять все со счетов и передать «курьеру»: он сверит номера купюр и снимет отпечатки пальцев.В качестве устрашения мошенники пригрозили обыском и изъятием денег в случае отказа. Под давлением пенсионерка согласилась и возле своего подъезда передала почти 900 тысяч рублей незнакомцу.