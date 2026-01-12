Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» продолжают расчистку города от снега. Работа ведётся круглосуточно. Этой ночью для ликвидации последствий снегопадов задействовали 61

Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» продолжают расчистку города от снега. Работа ведётся круглосуточно. Этой ночью для ликвидации последствий снегопадов задействовали 61 единицу техники. Коммунальные службы работают не только в центральной части города, но в отдалённых микрорайонах. Работы, в частности, проведены на ул. Краснознаменной, Никитской, на площади у ЦНТИ, на дороге к СОШ 26, на парковках