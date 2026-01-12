Водитель не признал вину.

Во Владимире дошло до суда дело о серьезном ДТП с участием мусоровоза. Обвиняемый — водитель, который наехал на женщину‑пешехода на нерегулируемом переходе.Инцидент произошел 23 июня на улице Полины Осипенко — возле дома № 59А. Водитель мусоровоза, неофициально трудоустроенный в частной компании, двигался в сторону улицы Усти‑на‑Лабе. Когда на пешеходный переход вышла женщина, водитель не среагировал: не снизил скорость и продолжил движение.В результате женщина оказалась под колесами мусоровоза. Пострадавшая получила тяжелые травмы, множественные ушибы и переломы, в прокуратуре.Водитель не признал вину. Он утверждал, что женщина сама нарушила правила дорожного движения. Однако собранные доказательства опровергают его версию.Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в Ленинский районный суд Владимира. Водителю грозит ответственность по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .