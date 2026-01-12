Сегодня на улицах Владимира работают 98 единиц спецтехники.

Владимир не успевает отдышаться после рекордного снегопада — новая волна осадков накрывает город. По прогнозам, снег не прекратится до конца рабочей недели.Сегодня на улицах Владимира работают 98 единиц спецтехники и 89 дорожников. За последние сутки коммунальщики вывезли около 12 000 кубометров снега — это примерно объем 1 200 самосвалов. Потоки машин со снегом не останавливаются ни на минуту, в администрации города.На снегосвалке кипит своя работа: бульдозеры непрерывно формируют снежные массивы, освобождая место для новых партий.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .