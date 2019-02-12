Валлийский полузащитник Аарон Рэмзи летом перейдет из Арсенала в Ювентус. 28-летний футболист подписал с чемпионами Италии пятилетний контракт.

Валлийский полузащитник Аарон Рэмзи летом перейдет из "Арсенала" в "Ювентус". 28-летний футболист подписал с чемпионами Италии пятилетний контракт."Ювентус" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Рэмзи. Согласно договору, валлиец будет получать 25 миллионов евро в год. Арон присоединится к новой команде после завершения текущего сезона.Аарон Рэмзи провел в составе "Арсенала" 11 лет. Контракт валлийского полузащитника истекает летом. Попытки "Арсенала" удержать футболиста оказались тщетными. Клуб и игрок не смогли договориться о новом контракте.