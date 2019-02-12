Выступая на слушаниях бюджетного комитета Палаты представителей, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет подписан после четкого определения границы.

Выступая на слушаниях бюджетного комитета Палаты представителей, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет подписан после четкого определения границы, передает "Интерфакс".Абэ подчеркнул, что заключение мирного договора произойдет только после "демаркации границы". При этом ответить на вопрос депутата о возможности заключения мирного договора с Россией при условии передачи только островов Хабомаи и Шикотан из четырех спорных островов Курильской гряды, Абэ отказался. Он отметил, что предмет переговоров — все четыре северных острова.Как сообщалось, в сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор "без всяких предварительных условий", но Абэ назвал это предложение неприемлемым.