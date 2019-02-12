Одних смарт-колонок, умных розеток, дверных звонков с камерами и медиаплееров недостаточно, чтобы дом можно было назвать по-настоящему умным — нужен объединяющий всё это центральный хаб. Видимо, именно желание создать полноценную экосистему умного дома является целью очередного поглощения Amazon: IT-гигант покупает выпускающую роутеры для ячеистых (mesh) систем Wi-Fi компанию eero.

Одних смарт-колонок, умных розеток, дверных звонков с камерами и медиаплееров недостаточно, чтобы дом можно было назвать по-настоящему "умным" — нужен объединяющий всё это центральный хаб. Видимо, именно желание создать полноценную экосистему "умного дома" является целью очередного поглощения Amazon: IT-гигант покупает выпускающую роутеры для "ячеистых" (mesh) систем Wi-Fi компанию eero.Одним из инвесторов eero является фонд основатель российского интенет-гиганта Mail.Ru Дмитрия Гришина, Grishin Robotics. Он участвовал в 50-миллионном раунде финансирования eero в 2016-м году. В интервью vc.ru Гришин назвал сделку с Amazon "успешной", он и партнёры "хорошо заработали". Это всё, что известно — стоимость продажи компании, привлекшей за время своего существования 90 млн долларов, не раскрывается.Система eero представляет собой одну или несколько точек доступа Wi-Fi, которые, работая вместе в разных точках дома или офиса, образуют единую высокопроизводительную сеть. Ключевые преимущества таких систем (их выпускают и многие производители сетевого оборудования, например, на нашем сайте выходил обзор устройства TP-Link Deco M5) — в удобстве настройки и обеспечении равномерного покрытия сети без "мертвых зон".Одна точка доступа eero стоит 200 долларов, дополнительные — по 149, есть в продаже и наборы из нескольких беспроводных модулей. При этом одним "железом" предложения eero не ограничиваются: компания также продает годовую подписку на комплексный сервис (а в Amazon такие подписки очень любят), обеспечивающий интернет-безопасность. В пакет входит VPN, антивирус, управление паролями через 1password, блокировщик рекламы и контентный фильтр для защиты детей от неподходящей информации.В начале 2018-го экосистема "умного дома" Amazon пополнилась разработками стартапа Ring (среди инвесторов которого, кстати, тоже была Grishin Robotics), предлагающего "умные" дверные звонки с видеокамерами. За поглощение Ring компания Джефа Безоса заплатила 1 млрд долларов. Также в "домашнюю" экосистему Amazon входят, помимо колонок Echo с ассистентом Alexa, "умные" розетки, медиаплееры линейки FireTV и даже управляемая при помощи "Алексы" микроволновка.