Анастасия Волочкова не скрывает, что является доверчивым человеком. На этом качестве балерины нажились злоумышленники. Артистка пришла в полицию и пожаловалась, что ее обманули на 100 миллионов рублей.

Анастасия Волочкова не скрывает, что является доверчивым человеком. На этом качестве балерины нажились злоумышленники. Артистка пришла в полицию и пожаловалась, что ее обманули на 100 миллионов рублей.Как компетентно сообщает телеграм-канал Mash, Анастасия Волочкова появилась в полицейском участке и сообщила о том, что стала жертвой собственной доверчивости. Дескать, она творческая личность, верит людям, а люди – подонки. Вот один из них и обманул ее ‘мошенническим путем умышленно введя в заблуждение’ на бешеные тыщи. А именно: 67 миллионов российских рублей плюс 500 тысяч долларов.Материал дополняется