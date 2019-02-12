Арестованные сенатор Рауф Арашуков и его отец, советник генерального директора ООО Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков переведены из карантина в двухместные камеры.

Арестованные сенатор Рауф Арашуков и его отец, советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков переведены из карантина в двухместные камеры.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.Он подчеркнул, что Рауф Арашуков пожаловался на отсутствие в камере горячей воды.Также, по словам Мельникова, подследственные выразили беспокойство по поводу того, что их еще не посетили адвокаты. Арашуков-старший ждет, что они передадут ему медицинские документы для медчасти.Ответственный секретарь ОНФ отметил, что Рауф Арашуков считает, что не должен находиться в одной камере с обвиняемым в совершении теракта и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, однако конфликтов между ними нет.Мельников сообщил, что он и его коллеги посоветовали руководству следственного изолятора перевести кого-то из подсудимых в другую камеру, так как обвиняемые в терроризме должны содержаться отдельно от других.Рауль Арашуков находится в одной камере с обвиняемым в краже и организации преступного сообщества. Сам он подозревается в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.Его сыну инкриминируется организация убийства двух человек, участие в банде и давление на свидетеля.Оба они были задержаны 30 января, после чего арестованы на два месяца. Своей вины они не признают.