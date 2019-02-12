Неудачи на старте сезона не подкосили Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка мира все силы бросила на подготовку к мировому первенству по фигурному катанию.

Неудачи на старте сезона не подкосили Евгению Медведеву.Двукратная чемпионка мира все силы бросила на подготовку к мировому первенствупо фигурному катанию.Удалось ли выйти на пик спортивной формы известнойроссийской фигуристке Евгении Медведевой, пока неизвестно. Но все станет ясно вближайшее время, на Кубке России. Спортсменка сосредоточила усилия наподготовке к чемпионату мира, уверен призер Олимпийских игр, хореограф ИльяАвербух."Конечно, перед федерацией будет большая дилемма, еслихорошо проявит себя на Кубке России. И я представляю, какие в такомслучае будут сложные споры при определении состава на чемпионат мира, – заявилАвербух агентству "Р-Спорт".Хореограф отметил, что тренирующаяся сейчас в Канадеспортсменка подводила себя к пику формы на каждый турнир. Однако в этом сезоне,к сожалению, ее выступлени на соревнованиях не были успешными. Тем не менее,Авербух уверен, что Медведева прилагает все силы, чтобы показать себя намировом первенстве с лучшей стороны.Финал Кубка России, по итогам которого будет сформирована сборная, состоится 18-22 февраля 2019 года в Великом Новгороде. Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане, двукратнаячемпионка мира не попала в тройку лучших на чемпионате страны.Спортсменку не включили в состав российской команды для участия в чемпионатеЕвропы. Тем не менее, Евгения Медведева осталась в числе претендентов навыступление на чемпионате мира.