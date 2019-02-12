Неудачи на старте сезона не подкосили Евгению Медведеву.
Двукратная чемпионка мира все силы бросила на подготовку к мировому первенству
по фигурному катанию.
Неудачи на старте сезона не подкосили Евгению Медведеву.
Двукратная чемпионка мира все силы бросила на подготовку к мировому первенству
по фигурному катанию.
Удалось ли выйти на пик спортивной формы известной
российской фигуристке Евгении Медведевой, пока неизвестно. Но все станет ясно в
ближайшее время, на Кубке России. Спортсменка сосредоточила усилия на
подготовке к чемпионату мира, уверен призер Олимпийских игр, хореограф Илья
Авербух.
"Конечно, перед федерацией будет большая дилемма, если
хорошо проявит себя на Кубке России. И я представляю, какие в таком
случае будут сложные споры при определении состава на чемпионат мира, – заявил
Авербух агентству "Р-Спорт".
Хореограф отметил, что тренирующаяся сейчас в Канаде
спортсменка подводила себя к пику формы на каждый турнир. Однако в этом сезоне,
к сожалению, ее выступлени на соревнованиях не были успешными. Тем не менее,
Авербух уверен, что Медведева прилагает все силы, чтобы показать себя на
мировом первенстве с лучшей стороны.
Финал Кубка России, по итогам которого будет сформирована сборная, состоится 18-22 февраля 2019 года в Великом Новгороде. Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане, двукратная
чемпионка мира не попала в тройку лучших на чемпионате страны.
Спортсменку не включили в состав российской команды для участия в чемпионате
Европы. Тем не менее, Евгения Медведева осталась в числе претендентов на
выступление на чемпионате мира.