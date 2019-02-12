По данным сирийского государственного телеканала Iikhbariya, ссылающегося на местные источники, авиаудары возглавляемой США международной коалиции по сирийской деревне Багуз унесли жизни 16 человек, в том числе, семерых детей.

По данным сирийского государственного телеканала Iikhbariya, ссылающегося на местные источники, авиаудары возглавляемой США международной коалиции по сирийской деревне Багуз унесли жизни 16 человек, в том числе, семерых детей.В минувшую субботу, 9 февраля, арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (СДС) объявили о начале операции по зачистке от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) деревни Багуз — последнего оплота террористов на территории страны, сообщает РИА Новости.Как сообщалось, на протяжении уже нескольких месяцев отряды СДС при авиационной поддержке возглавляемой США международной коалиции ведут боевые действия против остатков террористической группировки "Исламское государство". В результате авиаударов коалиции неоднократно гибли мирные жители.