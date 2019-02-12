Алле Пугачевой скоро стукнет 70 лет. Выглядит и чувствует она себя, что называется, согласно паспортных данных. Правда, мало кто знает, как выглядит певица без фильтров, косметики и ретуши.

Алле Пугачевой скоро стукнет 70 лет. Выглядит и чувствует она себя, что называется, "согласно паспортных данных". Правда, мало кто знает, как выглядит певица без фильтров, косметики и ретуши.стала почетной гостьей празднования 7-летия Маргариты – младшей дочери певицы Жасмин. Все приглашенные, конечно, хотел сфотографироваться с легендой советской и российской эстрады. Ведь такой снимок – не только хорошая память, способ собрать сотни "лайков", но и своего рода индульгенция.Правда, выглядит 69-летняя Алла Борисовна на этих снимках непривычно – без ретуши и долгой чистки на компьютере певица сильно напоминает вышедшего в тираж стареющего трансвестита. "Баба Яга" – крестятся люди, увидев эти фотографии артистки без глянца.Короткие шорты, молодежная кофта – все это делает вид последней народной артистки Советского Союза не только комичным, но еще и нелепым.Впрочем, плевать на то, кто и что о ней говорит. "Мне донесли, что про меня пишут – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я-сякая, – рассказала артистка. – Да, я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной".