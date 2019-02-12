Барнаульские врачи рассказали о травмах упавших с трапа самолета. Как уже сообщалось, сегодня в 07.20 утра в аэропорту Барнаула при посадке в самолёт на рейс Барнаул-Москва авиакомпании Уральские авиалинии произошло повреждение верхней части трапа.

Барнаульские врачи рассказали о травмах пассажиров, упавших с трапа самолета. Как сообщил Владислав Бомбизо, главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, жизни пострадавших пассажиров ничего не угрожает. У всех — различные переломы костей. На будущую работоспособность они не повлияют. Оперативное лечение может потребоваться одному человеку. В данное время врачи продолжают диагностику и составляют планы лечения.ГТРК "Алтай" напоминает, сегодня в 07.20 утра в аэропорту Барнаула при посадке в самолёт на рейс Барнаул-Москва авиакомпании "Уральские авиалинии" произошло ЧП. Когда авиапассажиры поднимались на борт, под ними неожиданно сложилась верхняя площадка трапа. В результате шесть пассажиров упали вниз. Камеры видеонаблюдения запечатлели кадры ЧП.По уточненной в аэропорту информации, в результате с трапа пострадали шесть пассажиров. Три человека попали в больницу. Сейчас на место ЧП прибыли следователи Западно-Сибирского Следственного комитета на транспорте, работает региональная транспортная прокуратура. Пока известно, что причиной поломки стал надлом стойки корзины трапа. Кстати, подобное происшествие, только с трагическим исходом, произошло год назад. В аэропорту Петербурга тогда погиб ребенок.