Ольга Бузова болеет. Она сидит дома и усиленно лечится. Однако шоумену по фамилии Басков это обстоятельство не помешало познакомить ее со своими родственниками.

Ольга Бузова болеет. Она сидит дома и усиленно лечится. Однако шоумену по фамилии Басков это обстоятельство не помешало познакомить ее со своими родственниками.Шоумен и трэвел-блогер из Сыктывкара Константин Басков, ранее через сеть "ВКонтакте" предложивший руку и сердце , познакомил ее со своими родственниками. Он опубликовал в Сети ряд коротких видео, на которых представил звезде скандально известного реалити-шоу "Дом-2" ближайших родных. Константин Басков убежден, что Ольга Бузова непременно обретет счастье с "парнем из села". Однако знает ли о существовании Константина Баскова артистка, точно неизвестно.Кстати, 15 февраля должна дать концерт в Сыктывкаре. Однако точно ли он состоится, неизвестно. Дело в том, что поющая ведущая серьезно больна. О своем недуге женщина откровенно рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Вот уже три дня я дома. У меня постельный и голосовой режим – говорить нельзя. С утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств..." – сообщила Бузова.Она даже работать не может. "Врачи строго-настрого запретили мне выходить из дома – и никаких "но"! Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно. Мой организм сейчас очень слаб, дал сбой в самый неподходящий момент. Нужно было восстанавливаться. Сейчас самое главное – поднять иммунитет. Я сильная, справлюсь со всем", – убеждена поющая ведущая.Судя по свежим Stories, которые опубликовала , ситуация серьезна, но полностью под контролем. Звезда "Дома-2" еле говорит, но все же нашла в себе силы съездить в клинику на процедуры и сделать рентген-снимки, а также усиленно лечится дома.