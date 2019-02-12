18-летняя экс-участница Дома-2 Яна Шевцова утверждает, что что ждет ребенка от Алексея Долматова, более известного как рэпер Гуф. Якобы артист, когда-то влюбленный в нее, узнав о ее беременности, пригрозил расправой.

18-летняя экс-участница "Дома-2" Яна Шевцова утверждает, чточто ждет ребенка от Алексея Долматова, более известного как рэпер Гуф. Якобыартист, когда-то влюбленный в нее, узнав о ее беременности, пригрозилрасправой.По словам Шевцовой, два года назад, когда ей было только 16лет, Алексей привез ее к себе в дом, напоил и лишил невинности. После ониподдерживали отношения на расстоянии. Блондинка утверждает, что именно ради нееартист бросил свою девушку – вокалистку Кети Топурия. Яна утверждает, что ранее уже была беременна от рэпера, но сделала аборт, а этого ребенка она хочет сохранить.Однако сестра Гуфа Ольга Долматова считает, что вся этаистория наглая ложь. По мнению родственницы звезды, Яна оказывала Алексеюинтимные услуги за денежное вознаграждение, никакого романа, как утверждает Шевцова,не было."Как вас зовут? Яна? Просто на сайте эскорт-услуг в Екатеринбургеваша фотография под другими именами. Когда у моего брата был концерт, выпостучались к нему в номер. Сексуально расстегнули свое пальто и предложили емусебя", – сообщила сестра артиста в студии программы "На самом деле" Первогоканала.Естественно, Шевцовой заявление Долматовой не понравилось.Она разразилась нецензурной бранью.Меж тем, ведущий шоу Дмитрий Шепелев попросил звезду "Дома-2"предоставить справку, подтверждающую ее интересное положение. Девушка предъявиларезультаты УЗИ, выданные ей в женской консультации. Согласно документу, у Яны полторынедели беременности.Однако бумага из медицинского учреждения показаласьредакторам программы подозрительной. Более того, Ольга Долматова связалась срегистратурой поликлиники. По телефону ей сообщили, что врач, который якобы обследовалЯну, у них никогда не работал.Шепелев заставил блондинку сдать кровь в экспресс-лаборатории.С результатами исследования ознакомилась гинеколог-акушер Нона Овсепян."Яна Шевцова сдала анализ крови на бета-ХГЧ – это гормон,который показывает наличие беременности. То есть вне беременности хорионическийгонадотропин человека не определяется. У Яны отрицательный результат, она небеременна. Это единственный анализ, который показывает беременность на самыхранних сроках", – объяснил медик.Также Овсепян отметила, что справка, предоставленная Шевцовой,скорее всего поддельная. По словам медика, беременность на таких ранних сроках неопределяется на УЗИ.Добавим, что использование заведомо подложных документов карается законом. Теперь после встречи с Дмитрием Шепелевым красотке может грозить срок. Согласно уголовному кодексу, Шевцову могут наказать штрафом, или обязательными работами, либо исправительными работами, а также арестом на срок до шести месяцев.