Знакомый многим дедушка теперь в игре о елочке и маленькой пенсии - описание нового приложения для смартфонов. Появилось на днях в рубрике приключения, хотя больше подходит под категорию юмор, причем - черный.

"Знакомый многим дедушка теперь в игре о елочке и маленькой пенсии" — описание нового приложения для смартфонов. Появилось на днях в рубрике "приключения", хотя больше подходит под категорию "юмор", причем — черный.Разработчики — россияне, из Воронежа. Главный герой — алтайский пенсионер. Тот самый Вячеслав Степанович стал героем мемов после весьма яркой и эмоциональной реакции на елку. Установили в центре Бийска и спросили — нравится ли? Тогда ответил нецензурно, скажем так, пожаловался на трудную жизнь.Теперь на тот же вопрос предлагают получить ответ в мобильной игре — сразу после того, как, собственно елка будет наряжена. Предлагают варианты — от стандартных новогодних украшений до неких дизайнерских разработок. Можно повесить — в виде символа — диплом, зарплату, пенсию, такую же, как у бийского деда. Ну а потом попросить оценить результат.В общем, все элементарно. И тут — важный момент. Приложение вроде как бесплатное, но в нем есть реклама и покупки. То есть, разработчики собираются зарабатывать.Однако, потенциальные покупатели вдруг засомневались. А главный герой вообще в курсе того, что он из мемов перекочевал в смартфоны? Кто-то посчитал это банальным неуважением. Ну а нравятся ли мобильные елки самому Вячеславу Степановичу, узнавал Станислав Бернвальд.О том, что его образ ворчливого пенсионера, лег в основу новой игры для смартфонов, Вячеслав Степанович сегодня узнал от журналистов. Ничего страшного, говорит, но, конечно, могли бы разработчики и разрешения спросить, ведь это же, в общем-то не сложно."Ну, знаете, конечно, было бы неплохо, моя пенсия 10 тысяч рублей, индексировали на 700 рублей, конечно, я тяжело живу финансово. Ну, если бы они были честными, сказали бы: дед, давай мы тебе на бутерброд скинемся, вот я что хочу сказать", — вздыхает Вячеслав Степанович.Как говорят соседи, Степанович только начал отходить от рухнувшей ему на голову популярности. Ведь доходило до того, что на улицу выйти не мог: автографы, просьбы сфотографироваться, многочисленные интервью. Видео, которое посмотрели миллионы россиян, стало настоящим вирусником интернета.Хэштэг "без соли", разошелся молниеносно, и даже несколько дней держался в топе хэштегов рунета. На волне хайпа от Степаныча, некоторые интернет-магазины даже стали выпускать сувенирную продукцию – разлеталась как горячие пирожки. А некоторые даже делились финансовыми успехами с автором."Всем привет, все майки доехали до Бийска, мы встретились с Вячеславом Степановичем, привезли подарочки, ёлочку и пятую часть от продаж как обещали", — пишут авторы интернет-проекта."Проект получился неожиданно более успешным, чем мы планировали. На сегодняшний день купили наши вещи более 200 человек, и 20 процентов обещанные, часть из них мы уже передали в конце декабря, а на сегодняшний день это 40 тысяч", — сообщила Юлия Барнаева, маркетолог интернет-магазина.Популярность Степаныча не дает покоя, как выясняется, и разработчикам игр. Пенсионер и там – главный герой. Мы сегодня весь день пытались связаться с авторами – но, увы, безрезультатно. Возвращаясь к вопросу об авторских правах – как показывает практика, в данном случае дедушке за использование его образа ровным счетом ничего не светит."Фраза, оброненная, высказанная в речи, в выступлении или еще где-то – они не подлежат защите, это не является результатом творческой деятельности какой-то конкретного человека и не может служить объектом авторского права", — отметил Иван Близнец, ректор ФГБОУ ВПО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности".Так что судиться с авторами игрушки — не имеет смысла, говорят эксперты. Да их еще и найти – целая проблема. Остается только надеется на их благородство, и на то, что в случае, если игра станет популярной и начнет приносить деньги, ее создатели не забудут про простого пенсионера из Бийска, которому обязаны своему финансовому успеху.