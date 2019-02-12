Следственный комитет начал проверку ситуации вокруг спорной квартиры на западе Москвы. Поводом стал репортаж программы Вести. В однокомнатную квартиру к матери и ее малолетним детям подселились сразу несколько жильцов спортивного телосложения. Они называют себя бойцами без правил и угрожают семье, вымогая крупную сумму за свою долю в квартире.

Следственный комитет начал проверку ситуации вокруг спорной квартиры на западе Москвы. Поводом стал репортаж программы "Вести". В однокомнатную квартиру к матери и ее малолетним детям подселились сразу несколько жильцов спортивного телосложения. Они называют себя бойцами без правил и угрожают семье, вымогая крупную сумму за свою долю в квартире.Продал ее сомнительным покупателям бывший муж собственницы. В итоге, единственная комната превратилась в настоящую ночлежку. Матери и ее дочерям пришлось месяц скитаться по соседям, потому что находиться в собственной квартире было небезопасно. Теперь следователи выяснят, насколько законно было подселение, и была ли продажа доли фиктивной.