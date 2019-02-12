Британский боксер Тайсон Фьюри 18 мая проведет повторный бой против чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета Деонтея Уайлдера. В поединке с американцем он заработает 20 миллионов фунтов стерлингов.

Британский боксер Тайсон Фьюри 18 мая проведет повторный бой против чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета Деонтея Уайлдера. В поединке с американцем он заработает 20 миллионов фунтов стерлингов.Как сообщает Daily Mirror, гонорар британца почти в три раза превысит сумму, которую Фьюри получил за первый бой с Уайлдером, состоявшийся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершившийся ничьей.Отметим, что деньги, полученные за поединок с американцем, 30-летний боксер потратил на благотворительность.