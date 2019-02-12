Известная российская телеведущая призналась поклонникам, что страдает от депрессии. О своих душевных проблемах Ксения Бородина рассказала на странице в Instagram.

Известная российскаятелеведущая призналась поклонникам, что страдает от депрессии. О своих душевных проблемах Ксения Бородина рассказала на странице в Instagram.Как отметила звезда, холоднаяпогода в столице негативно влияет на ее настроение и отнимает жизненные силы. Актриса старается поддерживать с наследниками активный образ жизни, но это не всегда помогает."Все-таки переносить зиму вМоскве сложно, сколько бы жизненных сил у тебя не было. Рано или поздно тяжелоесерое небо вгонит тебя в депрессию. Мы хоть и стараемся быть с детьмиактивными, но это дается с большим трудом", – написала .Многие пользователи согласились со звездой, что депрессивное состояние часто возникает от смены погоды. Они призвали телеведущую не забывать следить за своим здоровьем. "Смотришь на вас, такую яркую и даже не догадаться, что даже вас может волновать сезонная депрессия!", "Ксюша, полностью с тобой согласна, депрессия нападает еще какая", "Да, тяжелое, свинцовое небо вгоняет в депрессию. Хочется тепла и солнышка" – отмечали комментаторы.добавила, что от хандры ее спасает вкусная, но вредная еда. "Я сегодня зашла в магазин и первым делом положила в корзину детокс-продукты, потом легкую 10-процентную сметану, потом диетические хлебцы. Так меня хватило минут на 5. А потом я взяла мясо для бургеров, сосиски, колбаску, хлебушек свежий, сыр сулугуни, красное винцо и соленые огурчики. Зто сразу улучшилось настроение!", – передает слова актрисы "".