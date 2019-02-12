Директор управляющей компании в брянском поселке Суземка Сергей Цуканов пригрозил расправой местной жительнице, которая пыталась обратить его внимание на залитые водой улицы. Диалог с руководителем Суземкакомсервиса женщина сняла на видео.

Директор управляющей компании в брянском поселке Суземка Сергей Цуканов пригрозил расправой местной жительнице, которая пыталась обратить его внимание на залитые водой улицы. Диалог с руководителем "Суземкакомсервиса" женщина сняла на видео."Идите и протрезвейте, а потом лужи ищите!" — такой совет коммунальщик дал жаловавшейся на огромные лужи жительнице села, после чего о состоянии дорог собеседники не вспоминали, перейдя к выяснению отношений.Цуканов от предложений съездить к врачам, дабы доказать свою правоту, отказался, и вознамерился скрыться с места, когда же женщина встала на пути его автомобиля, и вовсе сорвался."Я сейчас тебе в рыло хлопну. Поняла?" — поинтересовался он и тут же уехал.Глава администрации Суземского района Борис Слипухов пообещал разобраться с директором УК, но только после того, как он выйдет с больничного.Пока Цуканов хворает, издание "Новости Брянска" выяснило, что он имеет четыре неоплаченных штрафа за нарушение ПДД, вероятнее всего, за превышение скорости.