Этому не очень рады жители соседних домов

Этому не очень рады жители соседних домовВо Владимире становится все меньше малоэтажной застройки, на месте бывших дачных кооперативов и садовых товариществ появляются новые многоэтажки. И вот, как сообщает «» такая судьба ждёт и район Доброе.На слушаниях по проекту нового генплана мэрия озвучила идею возвести жилой комплекс на улице Жуковского, недалеко от Красносельских прудов. Чему, конечно же, не очень рады жители соседних домов.Кроме того, застроить хотят и улицы Фестивальная и 40 лет Октября. Сейчас там стоят и старые полуразрушенные дома, и большие коттеджи. Но в проекте нового генплана там предлагают возвести многоэтажки.