Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье, признанный Абсолютным бойцовским чемпионатом лучшим спортсменом 2018 года, сообщил, что не может проводить бои из-за проблем со здоровьем. При этом он признался, что получил травму во время чихания.

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье, признанный Абсолютным бойцовским чемпионатом лучшим спортсменом 2018 года, сообщил, что не может проводить бои из-за проблем со здоровьем. При этом он признался, что получил травму во время чихания."Я действительно получил травму спины, когда чихнул. И это не шутка. Кроме того, врач мне сообщил, что у меня артрит в запястье. Сейчас мне остается только терпеть", – приводит слова Кормье MMAFighting.Также он рассказал, что его следующим соперником станет Брок Леснар или Стипе Миочич. Однако пока чемпион UFC в тяжелом весе не готов проводить бои из-за возникших проблем со здоровьем.