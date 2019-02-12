По последним данным, число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в одном из отелей в центре столицы Индии Нью-Дели, достигло 17, трое пострадали. Ранее сообщалось о девяти погибших.

По последним данным, число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в одном из отелей в центре столицы Индии Нью-Дели, достигло 17, трое пострадали. Ранее сообщалось о девяти погибших.Пожарным удалось спасти из горящего здания 34 человека, сообщает РИА Новости. Сообщение о возгорании в отеле в центре Нью-Дели поступило ранним утром во вторник, 12 февраля по местному времени. Большинство погибших скончались от удушья, еще двое погибли, выпрыгнув из окна в попытке спастись.