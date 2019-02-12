ЧП с трапом в Барнауле произошло из-за нарушения конструкции площадки. Три человека были госпитализированы. Трап принадлежит аэропорту, поэтому вопрос о компенсации вреда здоровью должен рассматриваться там.

ЧП с трапом в Барнауле произошло из-за нарушения конструкции площадки.Лайнер должен был вылететь в Москву из Барнаула. Во время посадки верхняя площадка трапа неожиданно опустилась вниз, и несколько пассажиров упали. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, три человека получили травмы и были госпитализированы. Другие пассажиры не пострадали. По другим данным, шесть человек получили ушибы и травмы, четверо из них были доставлены в городскую больницу №1 Барнаула.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проверку проводит транспортная прокуратура.По данным "Интерфакса", обрушившийся трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Тогда замечаний выявлено не было. Сейчас в аэропорту проводится внеочередная проверка технического состояния всех трапов.В "Уральских авиалиниях" подчеркнули, что трап принадлежит аэропорту Барнаула, поэтому вопрос о компенсации вреда здоровью пассажирам должен рассматриваться воздушной гаванью."Это зона ответственности аэропорта. Трап, соответственно, принадлежит аэропорту", — заявили РИА Новости в пресс-службе.Рейс U6 652 вылетел в Москву в 05:35 по московскому времени.