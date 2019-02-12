Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят поделился с журналистами мнением о перспективах выступления своей конюшни в наступающем новом сезоне Королевских гонок. Россиянин намерен усердно работать для общего успеха.

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят поделился с журналистами мнением о перспективах выступления своей "конюшни" в наступающем новом сезоне "Королевских гонок". Россиянин намерен усердно работать для общего успеха."Мы точно не знаем, где именно окажемся в пелетоне, — цитирует Квята официальный сайт "Формулы-1". – Как и все остальные, мы работаем над тем, чтобы выступать как можно лучше. И лучшее, чем я могу сделать – это усердно трудиться над собой и над улучшением своей формы".При этом россиянин, который вернулся в стан "красных быков" после более чем полугодового перерыва, признался, что верит в команду: "Парни знают, что делают. Мы с инженерами сделаем все возможное, чтобы выжать максимум из машины. Думаю, у нас неплохие шансы, мы все мотивированы и сосредоточены. Я это вижу, и это придает мне уверенности в будущем".