Подключить его помогут по телефону спасения

Подключить его помогут по телефону спасенияВ России начались первые отключения аналогового ТВ. Напомним, что Владимирская область попала в число регионов последней волны отключения, оно состоится 3 июня этого года.Для удобства жителей приём обращений граждан по вопросам цифрового эфирного телевещания организовали в единых дежурно-диспетчерских службах и даже центре обработки вызовов по единому номеру «112». Школьники и студенты помогут гражданам в подключении цифрового оборудования.Переход на цифровое ТВ решает важную социальную задачу: для всех жителей страны становятся доступными и бесплатными 20 главных каналов – «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». Их можно подключить уже сейчас. «Цифра» дешевле и качественнее аналогового, у него есть доступ к различным сервисам.Во Владимирской области есть «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое ТВ. По телефону (4922) 53-14-87 c 09:00 до 17:30 в будние дни всем желающим окажут информационно-консультационную поддержку.