На пленарном заседании во вторник, 12 февраля, нижняя палата приняла два законопроекта, направленных на защиту социальных прав граждан. Во втором, основном чтении депутаты одобрили нормативно-правовой акт, облегчающий положение должников по ипотеке, а в заключительном третьем - закон о неприкосновенности соцвыплат.

Напленарном заседании во вторник, 12 февраля, нижняя палата приняла двазаконопроекта, направленных на защиту социальных прав граждан. Вовтором, основном чтении депутаты одобрили нормативно-правовой акт,облегчающий положение должников по ипотеке, а в заключительном третьем -закон о неприкосновенности соцвыплат.Первый законопроект касается ипотечников,которые взяли кредит на жилье, но не погасили его вовремя. Те из них,кто принимает участие в правительственных программах помощи отдельнымкатегориям заемщиков, получают право не платить исполнительский сбордолжников по ипотеке.По большей части речь идет о "валютных ипотечниках" – заемщиков с кредитами в иностранной валюте, которые сильно пострадали от изменений курса рубля.Такжев законопроекте прописаны новые правила уплаты исполнительского сбора ссолидарных должников – тех, кто брал ипотеку вместе. В соответствии спринятым документом, заплатить должен будет только один из них.Пословам спикера Госдумы Вячеслава Володина, одобренный законопроектоблегчит непростое положение должников."После окончательного принятиязаконопроекта солидарные должники будут платить совместно только 7%", -пояснил председатель нижней палаты.Такжедепутаты одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект,защищающий социальные выплаты от взыскания судебными приставами подолгам. Володин отметил, что это касается детских пособий, пенсий попотере кормильца и выплат тем, кто потерял имущество в результатечрезвычайной ситуации.Напомним,ранее парламентарии в первом чтении законопроект об усиленииответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Вслучае, если пострадавшему причинен тяжкий вред здоровья, нарушительбудет наказываться лишением свободы сроком до четырех лет.