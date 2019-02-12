На
пленарном заседании во вторник, 12 февраля, нижняя палата приняла два
законопроекта, направленных на защиту социальных прав граждан. Во
втором, основном чтении депутаты одобрили нормативно-правовой акт,
облегчающий положение должников по ипотеке, а в заключительном третьем -
закон о неприкосновенности соцвыплат.
На
пленарном заседании во вторник, 12 февраля, нижняя палата приняла два
законопроекта, направленных на защиту социальных прав граждан. Во
втором, основном чтении депутаты одобрили нормативно-правовой акт,
облегчающий положение должников по ипотеке, а в заключительном третьем -
закон о неприкосновенности соцвыплат.
Первый законопроект касается ипотечников,
которые взяли кредит на жилье, но не погасили его вовремя. Те из них,
кто принимает участие в правительственных программах помощи отдельным
категориям заемщиков, получают право не платить исполнительский сбор
должников по ипотеке.
По большей части речь идет о "валютных ипотечниках" – заемщиков с кредитами в иностранной валюте, которые сильно пострадали от изменений курса рубля.
Также
в законопроекте прописаны новые правила уплаты исполнительского сбора с
солидарных должников – тех, кто брал ипотеку вместе. В соответствии с
принятым документом, заплатить должен будет только один из них.
По
словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, одобренный законопроект
облегчит непростое положение должников.
"После окончательного принятия
законопроекта солидарные должники будут платить совместно только 7%", -
пояснил председатель нижней палаты.
Также
депутаты одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект,
защищающий социальные выплаты от взыскания судебными приставами по
долгам. Володин отметил, что это касается детских пособий, пенсий по
потере кормильца и выплат тем, кто потерял имущество в результате
чрезвычайной ситуации.
Напомним,
ранее парламентарии в первом чтении законопроект об усилении
ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия. В
случае, если пострадавшему причинен тяжкий вред здоровья, нарушитель
будет наказываться лишением свободы сроком до четырех лет.