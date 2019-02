Бывший отчим телезвезды Ким Кардашьян Брюс Дженнер, ставший женщиной по имени Кейтлин Дженнер, решил вновь связать себя узами брака. Избранницей стала молоденькая модель София Хатчинс, которая еще совсем недавно была парнем по имени Скотт.

Пара встречается уже больше года и вот теперь объявила о намерении узаконить отношения, пишет сайт "Комсомольской правды". Большая разница в возрасте — Кейтлин 69 лет, а Софии всего 21 год — обеих невест совершенно не смущает. О том, что София была мужчиной, догадаться можно только по голосу – настолько органично девушка смотрится в своем новом образе.