Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин после победного матча над Лос-Анджелес Кингз вышел на 48-е место в Национальной хоккейной лиге по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах. Теперь на счету россиянина стало 1186 (645 шайб + 541 передача) баллов.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после победного матча над "Лос-Анджелес Кингз" вышел на 48-е место в Национальной хоккейной лиге по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах. Теперь на счету россиянина стало 1186 (645 шайб + 541 передача) баллов.В игре с "королями" капитан "столичных" набрал три очка, забив гол и дважды ассистировав партнерам по команде. В списке бомбардиров НХЛ он обошел Рода Бриндамора (1184 очка).Не отстает от Овечкина и другая звезда Лиги Сидни Кросби. В матче с "Филадельфией" он набрал два балла за голевые передачи и вышел на 50-е место, превзойдя достижение Сергея Федорова. На счету канадского форварда теперь 1181 очко.