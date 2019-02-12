Комиссия Единой России по этике рассмотрела два резонансных дела о нарушении этических норм. Одно из них касается депутата Астраханской думы Владимира Сухарева, другое – члена заксобрания Екатеринбурга Елены Дерягиной. По итогам заседания партийцы приняли ряд важных решений.

Комиссия "Единой России" по этике рассмотрела два резонансных дела о нарушении этических норм. Одно из них касается депутата Астраханской думы Владимира Сухарева, другое – члена заксобрания Екатеринбурга Елены Дерягиной. По итогам заседания партийцы приняли ряд важных решений.Комиссия рекомендовала президиуму генсовета "ЕР" исключить Владимира Сухарева из рядов партии. "Также принято решение рекомендовать президиуму регионального политсовета Астраханского отделения "Единой России" рассмотреть вопрос о смещении Сухарева с должности руководителя фракции "Единой России" в Астраханской городской думе", – рассказала глава партийной комиссии по этике Валентина Терешкова.Кроме того, единороссы рассмотрели обращение руководства общественного фонда "Уральский Родительский Комитет" с просьбой дать оценку высказываниям депутата городской думы Екатеринбурга Елены Дерягиной. Ранее законодатель заявила об отмене бесплатного питания в начальной школе.Комиссия по этике указала депутату на необходимость руководствоваться решениями партии и ее уставом. Мнение Дерягиной не является позицией Свердловского регионального отделения "Единой России", подчеркнули партийцы. Депутат с мнением комиссии согласилась.Ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко напомнил, что уральские единороссы в 2014 году выступили с инициативой бесплатно предоставлять питание учащимся начальных классов.Третий вопрос, рассмотренный комиссией, касался конфликта между членом высшего совета "Единой России" Дмитрием Орловом и руководством Волгоградского отделения партии. Была принята к сведению информация о примирении сторон, инцидент считается исчерпанным. Решение будет доведено в том числе до секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака.Зампред комиссии по этике, депутат Госдумы Василий Пискарев подчеркнул, что комиссия будет и далее оперативно реагировать на нарушения партийцами этических норм, имеющих серьезное общественное значение.Напомним, ранее широкую огласку получил факт неподобающего поведения астраханского депутата Владимира Сухарева. В нетрезвом виде он пришел в ресторан, где вызывающе реагировал на замечания службы безопасности заведения, демонстрировал служебное удостоверение и требовал пропустить его в зал.