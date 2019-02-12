В УМВД назначили проведение служебной проверки

В УМВД назначили проведение служебной проверкиИз-за с участием сотрудников госавтоинспекции начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции В.П. Кукушкин назначил проведение служебной проверки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Экипаж ДПС, сопровождавший Владимира Сипягина, отстранили от выполнения данных обязанностей. С личным составом ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области провели дополнительные инструктажи.В случае, если по результатам проверки в действиях госавтоинспекторов выявят нарушения, к виновным применят меры дисциплинарного воздействия.Версию на сотрудников ГИБДД со стороны авторов видео также проверят.