На улицы российских городов могут вернуться палатки и ларьки. Возродить формат мелких торговых точек предложил Минпромторг. И уже внес в Госдуму законопроект о нестационарной и мобильной торговле. Почему после борьбы со стихийной розницей ее снова предлагают развивать?

На улицы российских городов могут вернуться палатки и ларьки. Возродить формат мелких торговых точек предложил Минпромторг. И уже внес в Госдуму законопроект о нестационарной и мобильной торговле. Почему после борьбы со стихийной розницей ее снова предлагают развивать?Эпоха ларьков ушла вместе с 1990 годами. Россияне только-только привыкли к крупным супермаркетам. Зачем возвращать палатки?Крупные торговые сети и супермаркеты сегодня занимают до 40 процентов рынка. При этом торговых площадей на 1000 покупателей — вдвое меньше, чем, например, в Европе.А в небольших населенных пунктах крупных сетевых магазинов нет: им там работать невыгодно. И палаточная торговля — единственный выход."У нас очень хорошо развиты сегодня крупные торговые форматы, но сегодня крупных и средних торговых сетей недостаточно для того, чтобы вместить на полки всю ту продукцию, которая производится российскими сельхозтоваропроизводителями. Очень многие люди говорят о том, что необходимо здесь и сейчас купить что-то домой. Чтобы это было в пешей доступности, чтобы это было возможно сделать по дороге с работы, либо на работу", — подчеркивает статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.В Минпромторге делают ставку на формат автолавок — их может появиться по стране до 50 тысяч. Это еще и 250 тысяч новых рабочих мест.Первое, что вспоминается — это снос ларьков и торговых павильонов в Москве три года назад. Если законопроект примут, то палатки вернутся?Важно вспомнить то, что снесенные павильоны в Москве возводились незаконно. Они-то и были тем самым наследием предпринимательского хаоса 1990-х, когда ларьки беспрепятственно вырастали на территориях общего пользования, в зонах отвода инженерных сетей. Не говоря о внешнем облике столице, местами напоминающей шанхай. Помимо рынков и ярмарок в столице продолжают работать киоски и павильоны, но теперь все цивилизованно."Мелкая розница играет важную роль в дополнение к существующей сети стационарной. Но здесь мы понимаем, что в Москве мы этот путь уже прошли, и каких-то проблем сейчас не наблюдается, удовлетворены и покупатели и, собственно говоря, сами предприниматели. Но в любом случае Москву нельзя сравнивать с другими регионами и однозначно надо учитывать специфику того или иного субъекта РФ", — отмечает руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.В Минпромторге с такой позицией согласны.