Российская фигуристка Алина Загитова поражает уровнем своей
подготовки. Известный филиппинский тренер Деян Габриэль Панилио назвал его
космическим.
Российская фигуристка Алина Загитова поражает уровнем своей
подготовки. Известный филиппинский тренер Деян Габриэль Панилио назвал его
"космическим".
Специалист из Филиппин сомневается, что его подопечные
когда-либо смогут достичь такого высокого уровня, как Загитова. Деян Габриэль Панилио
назвал россиянку безусловной фавориткой чемпионата мира по фигурному катанию.
"Безусловно, фаворитка – Алина . Сможет ли моя
подопечная достигнуть такого же уровня? Нет, пожалуй, это космос", -
заявил авторитетный специалист. Юная подопечная филиппинского тренера Шармейн
Скай Чуа приняла участие в Первых зимних спортивных играх "Дети Азии"
в Южно-Сахалинске.
У молодой фигуристки много поклонников за рубежом. В частности, японские фанаты уже прозвали Алину Богиней Процветания и с нетерпением ждут ее приезда в страну. Россиянка примет участие в чемпионате мира, который пройдет 18-26 марта в японском городе Сайтама. На предыдущих соревнованиях в Саранске молодая фигуристка показала слабый результат – заняла пятое место. Тем не менее, поклонники надеются, что спортсменке удастся быстро восстановиться и принести новые победы стране.
16-летняя Алина – обладательница множества титулов.
В 2018 году россиянка стала чемпионкой Европы. В том же году на Олимпиаде в
Пхенчхане подопечная Этери Тутберидзе завоевала сразу две медали: золото в
личном первенстве и серебро в командных соревнованиях. В 2019-м, на чемпионате
Европы в Минске Загитова стала второй. Она уступила своей сверстнице Софье
Самодуровой, которую тренирует Алексей Мишин, напоминает