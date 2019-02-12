Российская фигуристка Алина Загитова поражает уровнем своей подготовки. Известный филиппинский тренер Деян Габриэль Панилио назвал его космическим.

Российская фигуристка Алина Загитова поражает уровнем своейподготовки. Известный филиппинский тренер Деян Габриэль Панилио назвал его"космическим".Специалист из Филиппин сомневается, что его подопечныекогда-либо смогут достичь такого высокого уровня, как Загитова. Деян Габриэль Панилионазвал россиянку безусловной фавориткой чемпионата мира по фигурному катанию."Безусловно, фаворитка – Алина . Сможет ли мояподопечная достигнуть такого же уровня? Нет, пожалуй, это космос", -заявил авторитетный специалист. Юная подопечная филиппинского тренера ШармейнСкай Чуа приняла участие в Первых зимних спортивных играх "Дети Азии"в Южно-Сахалинске.У молодой фигуристки много поклонников за рубежом. В частности, японские фанаты уже прозвали Алину Богиней Процветания и с нетерпением ждут ее приезда в страну. Россиянка примет участие в чемпионате мира, который пройдет 18-26 марта в японском городе Сайтама. На предыдущих соревнованиях в Саранске молодая фигуристка показала слабый результат – заняла пятое место. Тем не менее, поклонники надеются, что спортсменке удастся быстро восстановиться и принести новые победы стране.16-летняя Алина – обладательница множества титулов.В 2018 году россиянка стала чемпионкой Европы. В том же году на Олимпиаде вПхенчхане подопечная Этери Тутберидзе завоевала сразу две медали: золото вличном первенстве и серебро в командных соревнованиях. В 2019-м, на чемпионатеЕвропы в Минске Загитова стала второй. Она уступила своей сверстнице СофьеСамодуровой, которую тренирует Алексей Мишин, напоминает