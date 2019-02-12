Госсекретарю Майку Помпео не удалось убедить венгерский МИД в том, что нужно прекратить сотрудничество с Москвой. На совместной пресс-конференции министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию Вашингтона по теме взаимоотношений с Москвой.

Госсекретарю Майку Помпео не удалось убедить венгерский МИД в том, что нужно прекратить сотрудничество с Москвой. На совместной пресс-конференции министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию Вашингтона по теме взаимоотношений с Москвой. Помпео прибыл в Будапешт в рамках своего турне по странам Центральной Европы, отмечает телеканал "Россия 24"."Что касается позиции по поводу Москвы – и я сказал об этом Майку Помпео, то это огромное лицемерие на политической арене Европы со стороны Запада. Посмотрите на диалог ведущих игроков энергетического сектора Западной Европы с Москвой, и вы поймете что мы, венгры — на правильном пути в наших отношениях с Россией", — заявил Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.После Венгрии Помпео отправится в Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию. Перед началом этого турне в Госдепартаменте неоднократно заявляли, что необходимо усилить американское присутствие в Европе, в противовес российскому и китайскому влиянию.