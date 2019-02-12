В СМИ появилась информация о том, будто Наргиз Закирова приняла решение прекратить сотрудничество с Максимом Фадеевым. Эти данные прокомментировал сам продюсер.

В СМИ появилась информация о том, будто Наргиз Закирова приняла решение прекратить сотрудничество с Максимом Фадеевым. Эти данные прокомментировал сам продюсер.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала видео, в котором показала одну из статей омской прессы, где говорилось о том, что якобы певица прекратила работать с . За кадром Закирова грустным голос сказала: "Мое сердце рвется на куски. Мне безумно больно".Можно представить, как взволновались многочисленные поклонники артистки и ее продюсера. Их беспокойство только усилилось, когда аналогичное видео позднее в своем аккаунте в той же социальной сети опубликовал и сам , который за кадром отметил, что не смог дозвониться до , и поблагодарил журналистов за правдивость и оперативность.Однако связался с продюсерским центром Максима Фадеева, и там сообщили, что певица продолжает сотрудничество с ним. Отметим, что в Сети весьма жестко отреагировали на довольно непонятный стеб продюсера и артистки."Вам пиар ?😂😂😂Максим вы очень талантливый артист продюсер композитор с большим именнем вам это не нужно ))) я так понял это шутка что вы перестали работать ) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Серьезно? Пиар? А что дальше? Внебрачные дети? 🌚", "Люди , пожалейте Максима ! Максим сейчас разрыдается ............ от смеха !!!", "А Максим так расстроен , что сейчас заплачет . Вот ведь шуткой народ развели", "Макс тебе на пенсию уже давно пора с внуками няньчится, а ты все еще сплетни на сплетни разводишь!" – рассердились на фанаты.