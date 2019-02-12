СМИ сообщили о том, что Наргиз Закирова решила прекратить сотрудничество с Максимом Фадеевым. Продюсер прокомментировал эту новость.

СМИ сообщили о том, что Наргиз Закирова решила прекратить сотрудничество с Максимом Фадеевым. Продюсер прокомментировал эту новость.На своей официальной странице в Instagram опубликовала видео, показав статью в омской прессе о том, что она якобы прекратила работать с . За кадром певица грустно произнесла: "Мое сердце рвется на куски. Мне безумно больно".Можно представить, как взволновались поклонники артистки и ее продюсера. Их беспокойство усилилось, когда аналогичное видео в своем аккаунте разместил . Он отметил, что не дозвонился до , и поблагодарил журналистов за правдивость и оперативность.связался с продюсерским центром Максима Фадеева, и там сообщили, что сотрудничество звезд продолжается. В Сети жестко отреагировали на странную шутку продюсера и артистки."Вам пиар? Максим вы очень талантливый артист продюсер композитор с большим именнем вам это не нужно ))) я так понял это шутка что вы перестали работать", "Серьезно? Пиар? А что дальше? Внебрачные дети? 🌚", "Люди , пожалейте Максима ! Максим сейчас разрыдается ............ от смеха !!!", "А Максим так расстроен , что сейчас заплачет . Вот ведь шуткой народ развели", "Макс тебе на пенсию уже давно пора с внуками няньчится, а ты все еще сплетни на сплетни разводишь (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассердились фанаты на .