Прикол про Метро:
Когда курс обучения машинистов подходит к концу, молодой катается с наставником, чтобы впервые самостоятельно вести поезд. Но старый машинист решил подшутить.
Старый машинист говорит молодому: «Давай, по старой традиции, чтобы всегда у тебя было на работе «окей», помаши ручкой своему первому поезду.»
Ничего не подозревающий молодой машинист выходит и ждет отправления поезда. Старый машинист закрывает двери и объявляет пассажирам: «Экспериментальный поезд двигается без машиниста. Просьба пассажирам проявлять спокойствие!» — и медленно отправляется. Пассажиры первых вагонов видят машиниста на платформе, который машет им ручкой.
После этого на следующей станции всех людей из первых двух вагонов сдуло, а на следующей станции некоторые заглядыв
еще анекдот!