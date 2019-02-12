12.02.2019

2019-02-12 19:15:43

ФАС намерена привлечь дочку Samsung за координацию цен

ФАС возбудила дело о нарушении закона "О защите конкуренции" в отношении российской "дочки" Samsung. Об этом сообщает портал со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Первые подозрения у сотрудников ведомства закрались еще в ходе внеплановой проверки в 2018 году, пишет . В частности, антимонопольщики заметили признаки искусственного установления и поддержания стоимости линейки гаджетов.



Как напоминает портал , ФАС уже неоднократно возбуждала подобные дела против крупнейших компаний. Так, в координации цен на российском рынке были уличены такие гиганты как Apple и LG.