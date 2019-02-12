Активисты общественной организации нагрянули с проверкой на Финансовую биржу. Странное заведение возле метро Бибирево работало даже по ночам. Сотрудников туда пускали только по предварительному звонку. Почему финансисты играли по таким странным правилам?

Активисты общественной организации нагрянули с проверкой на "Финансовую биржу". Странное заведение возле метро "Бибирево" работало даже по ночам. Сотрудников туда пускали только по предварительному звонку. Почему финансисты играли по таким странным правилам?- Здравствуйте, а что тут происходит?Подвальное помещение с громкой надписью "Финансовая биржа" — на самом деле подпольный клуб игровых автоматов.- А куда вы убегаете, молодой человек?- Никуда!Со стороны компьютеры действительно выглядят как биржевые. На экранах даже висят графики с торгов акциями мировых нефтегазовых компаний.- Вот тоже у нас представитель. Вы биржевой маклер же, да?- Да, конечно! Да!- А вы какие акции зарядили, "Газпрома"?- Нет!Но одно нажатие кнопки — и машина превращается в знакомую всем рулетку с черепами, бананами и обезьянками.- Выбрать режим — вот!- А как нажимается?- Вот цена и старт, жмем!По журналу понятно, что клуб работает с прошлого года. В среднем каждый посетитель оставлял здесь несколько тысяч рублей. А поймать удачу за хвост, судя по тем же записям, пока не удалось никому.- Да нет, выигрышей нет. Все запрограммировано, все заточено для того, чтобы человек проиграл.Огорчение от проигрыша заливали водкой — ее здесь продавали из-под полы без акцизных марок. Ольга пыталась увести супруга — за два дня он спустил на автоматах всю пенсию."Ему звонят или присылают эсэмэски, он перезванивает, договаривается и в какой-то момент убегает. Как-то вот сразу его это захватило, и он играет, — рассказывает она. — Я была категорически против — и до истерик, и до разводов, и до скандалов, — то есть, семья была разрушена полностью!"Домой муж Ольги идти отказался. Полицейские забрали мужчину в отдел.Компьютеры полицейские разобрали и отправили на склад. Дозвониться до владельца клуба не удалось, и сам он вряд ли приедет за техникой: ему грозит штраф в полмиллиона и реальный срок за нелегальную организацию игорного бизнеса.