Национальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата. Первой звездой стал российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Евгений Кузнецов, забросивший две шайбы и отдавший две голевые передачи в победном матче столичных против Лос-Анджелес Кингз.

Национальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата. Первой звездой стал российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, забросивший две шайбы и отдавший две голевые передачи в победном матче "столичных" против "Лос-Анджелес Кингз".Win the draw, score the goal. #ALLCAPS @Kuzya92 pic.twitter.com/qgcotsHEpa— Washington Capitals (@Capitals) 12 февраля 2019 г.Fury unleashed. @Kuzya92 pic.twitter.com/aY9YvmM76o— Washington Capitals (@Capitals) 12 февраля 2019 г.Всего в нынешнем сезоне в активе россиянина стало 53 (15+38) очка в 50 встречах. Его партнер по команде Александр Овечкин набрал в матче с "королями" три балла за результативность, однако этого ему не хватило, чтобы попасть в тройку лучших.Второй звездной дня был признан вратарь "Питтсбург Пингвинз" Мэтт Мюррей, отразивший 50 бросков из 51 в игре с "Филадельфией Флайерз" (4:1). Тройку лучших замкнул форвард "Сан-Хосе Шаркс" Эвандер Кейн, оформивший дубль в матче с "Ванкувер Кэнакс".