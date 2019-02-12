Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон снова поставил себя в неловкое положение. Во всяком случае, так считают в британских СМИ. Политик заявил, что Brexit повысит смертоносную силу Великобритании. Что конкретно имеется в виду – понять сложно. Британские СМИ поспешили написать, что подобные заявления делают его репутацию еще более сомнительной.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон снова поставил себя в неловкое положение. Во всяком случае, так считают в британских СМИ. Политик заявил, что Brexit повысит "смертоносную силу Великобритании". Что конкретно имеется в виду – понять сложно. Британские СМИ поспешили написать, что подобные заявления делают его репутацию еще более сомнительной."Брекзит – это великий момент в нашей истории. Момент, когда мы должны продемонстрировать наше глобальное военное присутствие, нашу смертоносную силу, идущую в массы", — заявил Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании.В своем выступлении Уильямсон также затронул тему взаимоотношений с Россией. Вернее – противостояние с Россией. Министр обороны призвал Североатлантический альянс создать возможности по противостоянию неким провокациям Москвы.Российское посольство в Великобритании уже отреагировало на выступление министра. Дипломаты отметили, что громкими заявлениями британские политики пытаются отвлечь население от других проблем. Ну и, конечно же, они пытаются создать враждебный образ России. Таким образом, они намерены увеличить финансирование военно-промышленного комплекса. И это при том, что британский бюджет – намного больше российского."Главное обоснование этих неоправданных расходов является, якобы некая агрессивность со стороны России. Но сейчас появился и Китай, что конечно очень симптоматично, но что самое интересное, это то, что Великобритании пытается претендовать на глобальную военно-политическую роль в мире. Думаю что, это будет сделать не так просто, по той простой причине, что с Brexit становится все труднее получать дополнительные ресурсы. Экономика сжимается, я думаю, что парламент вряд ли в полном объеме удовлетворит эти запрошенные требования, несмотря на самую жёсткую историку в отношении России", — отметил Александр Яковенко, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании.