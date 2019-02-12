Нижняя
палата парламента подготовит постановление, где обозначит меры по борьбе с несправедливыми расценками на уборку мусора в российских регионах. С таким
предложением в ходе пленарного заседания выступил спикер Госдумы
Вячеслав Володин.
Нижняя
палата парламента подготовит постановление, где обозначит меры по борьбе с несправедливыми расценками на уборку мусора в российских регионах. С таким
предложением в ходе пленарного заседания выступил спикер Госдумы
Вячеслав Володин.
Депутаты
должны были рассмотреть постановление по итогам правительственного часа
с участием главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, прошедшего в начале
декабря прошлого года. Один из пунктов проекта документа рекомендует
ведомству следить за ходом реализации реформы по обращению с мусором, в
том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
"Может,
нам все-таки на этом сосредоточиться? Потому что вы говорите о том, что
будет вестись мониторинг, но от нас ждут не мониторинг", – обратился
Вячеслав Володин к главе думского комитета по экологии Владимиру Бурматову.
В одном из регионов тарифы на сбор мусоры выросли в 5,5 раза, посетовал председатель нижней палаты. Володин призвал свести постановление к двум-трем конкретным пунктам.
По его словам, необходимо обсудить с фракциями изменение проекта постановления и
привлечь к работе комитет нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ. Парламентский комитет по экологии вместе с Минприроды должен
предложить решение, которое позволит устанавливать справедливые тарифы, подчеркнул Володин.
В
итоге депутаты отложили принятие постановления и отправили его на
доработку. "Мы предложим механизмы снижения тарифов в субъектах
Федерации", – заключил Бурматов.
Напомним,
с января в России началась так называемая мусорная реформа. Обязанности
по вывозу отходов перешли к крупным региональным операторам,
отобранными властями регионов по конкурсу. В рамках реформы были
установлены новые тарифы на обращение с мусором.
Ранее
в Думе призвали губернаторов и мэров областных центров добиться
исключения двойных платежей за обращение с твердыми коммунальными
отходами. Депутат Ольга Баталина назвала завышение расценок на вывоз мусора недопустимым.