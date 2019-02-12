Нижняя палата парламента подготовит постановление, где обозначит меры по борьбе с несправедливыми расценками на уборку мусора в российских регионах. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняяпалата парламента подготовит постановление, где обозначит меры по борьбе с несправедливыми расценками на уборку мусора в российских регионах. С такимпредложением в ходе пленарного заседания выступил спикер ГосдумыВячеслав Володин.Депутатыдолжны были рассмотреть постановление по итогам правительственного часас участием главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, прошедшего в началедекабря прошлого года. Один из пунктов проекта документа рекомендуетведомству следить за ходом реализации реформы по обращению с мусором, втом числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО)."Может,нам все-таки на этом сосредоточиться? Потому что вы говорите о том, чтобудет вестись мониторинг, но от нас ждут не мониторинг", – обратилсяВячеслав Володин к главе думского комитета по экологии Владимиру Бурматову.В одном из регионов тарифы на сбор мусоры выросли в 5,5 раза, посетовал председатель нижней палаты. Володин призвал свести постановление к двум-трем конкретным пунктам.По его словам, необходимо обсудить с фракциями изменение проекта постановления ипривлечь к работе комитет нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ. Парламентский комитет по экологии вместе с Минприроды долженпредложить решение, которое позволит устанавливать справедливые тарифы, подчеркнул Володин.итоге депутаты отложили принятие постановления и отправили его надоработку. "Мы предложим механизмы снижения тарифов в субъектахФедерации", – заключил Бурматов.Напомним,с января в России началась так называемая мусорная реформа. Обязанностипо вывозу отходов перешли к крупным региональным операторам,отобранными властями регионов по конкурсу. В рамках реформы былиустановлены новые тарифы на обращение с мусором.Ранеев Думе призвали губернаторов и мэров областных центров добитьсяисключения двойных платежей за обращение с твердыми коммунальнымиотходами. Депутат Ольга Баталина назвала завышение расценок на вывоз мусора недопустимым.