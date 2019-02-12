Депутаты приняли в первом чтении законопроект о суверенном интернете, предусматривающий создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Это позволит защитить отечественный сегмент глобальной Сети от внешних угроз и обеспечить его надежную работу.

Депутатыприняли в первом чтении законопроект о "суверенном интернете",предусматривающий создание национальной системы маршрутизацииинтернет-трафика. Это позволит защитить отечественный сегмент глобальнойСети от внешних угроз и обеспечить его надежную работу.Законопроектподготовлен с учетом Стратегии национальной кибербезопасности США,принятой в сентябре прошлого года. Документ имеет агрессивный характер,Россия в нем бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак,отмечают авторы инициативы."Вэтих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной иустойчивой работы сети интернет в России, повышения надежности работыроссийских интернет-ресурсов", – сказано в пояснительной записке кнормативно правовому акту.Законопроектопределяет правила маршрутизации интернет-трафика, создает возможностьдля минимизации передачи данных российских пользователей за рубеж.Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.Операторы обязуются обеспечить централизованноеуправления трафиком в случае возникновения угрозы.Такжепредусматривается возможность установки технических средств на сетяхсвязи. Создается инфраструктура для обеспечения работы Рунета в случаеотключения российских операторов от глобальной паутины. В законопроектепрописана необходимость регулярных учений органов власти и операторовсвязи по восстановлению работоспособности отечественного интернета.СпикерГосдумы Вячеслав Володин дал указание комитету нижней палаты поинформационной политике привлечь экспертов и специалистов к подготовкезаконопроекта ко второму чтению. Он также призвал обратиться кмеждународному опыту, изучить замечания делового сообщества."Важно не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность интернета в России", – подчеркнул Володин.РанееГосдума в первом чтении два законопроекта, устанавливающихнаказание за оскорбление власти и распространение недостоверных новостей– так называемых фейков. Депутаты обещали доработать документы ковторому чтению, несмотря на положительные отзывы правительства.