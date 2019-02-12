Депутаты
приняли в первом чтении законопроект о суверенном интернете,
предусматривающий создание национальной системы маршрутизации
интернет-трафика. Это позволит защитить отечественный сегмент глобальной
Сети от внешних угроз и обеспечить его надежную работу.
Депутаты
приняли в первом чтении законопроект о "суверенном интернете",
предусматривающий создание национальной системы маршрутизации
интернет-трафика. Это позволит защитить отечественный сегмент глобальной
Сети от внешних угроз и обеспечить его надежную работу.
Законопроект
подготовлен с учетом Стратегии национальной кибербезопасности США,
принятой в сентябре прошлого года. Документ имеет агрессивный характер,
Россия в нем бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак,
отмечают авторы инициативы.
"В
этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и
устойчивой работы сети интернет в России, повышения надежности работы
российских интернет-ресурсов", – сказано в пояснительной записке к
нормативно правовому акту.
Законопроект
определяет правила маршрутизации интернет-трафика, создает возможность
для минимизации передачи данных российских пользователей за рубеж.
Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.
Операторы обязуются обеспечить централизованное
управления трафиком в случае возникновения угрозы.
Также
предусматривается возможность установки технических средств на сетях
связи. Создается инфраструктура для обеспечения работы Рунета в случае
отключения российских операторов от глобальной паутины. В законопроекте
прописана необходимость регулярных учений органов власти и операторов
связи по восстановлению работоспособности отечественного интернета.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин дал указание комитету нижней палаты по
информационной политике привлечь экспертов и специалистов к подготовке
законопроекта ко второму чтению. Он также призвал обратиться к
международному опыту, изучить замечания делового сообщества.
"Важно не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность интернета в России", – подчеркнул Володин.
Ранее
Госдума в первом чтении два законопроекта, устанавливающих
наказание за оскорбление власти и распространение недостоверных новостей
– так называемых фейков. Депутаты обещали доработать документы ко
второму чтению, несмотря на положительные отзывы правительства.